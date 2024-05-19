Эргин Атаман был удалён в матче греческой лиги после двух технических фолов

Эргин Атаман получил два технических фола и был удалён с игры «Панатинаикоса» с ПАОКом в плей-офф чемпионата Греции.

Когда второй матч четвертьфинала плей-офф греческой лиги ПАОКа с «Панатинаикосом» подходил к концу, за семь минут до конца основного времени Эргин Атаман пришёл в ярость от решения судей не фиксировать неспортивный фол на Мариусе Григонисе.

Перед этим турецкий тренер набросился на судей во второй четверти, когда те не зафиксировали фол Джастину Олстону после того, как американский бигмэн схватил за руку Иоанниса Папапетру.

За оба этих эпизода Атаман получил по техническому фолу и был удалён с площадки.

В итоге «Панатинаикос» выиграл матч со счётом 99:96 и вышел в полуфинал плей-офф.