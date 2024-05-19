Дончич стал 5-м игроком в истории НБА, сделавшим три подряд трипл-дабла в постсезоне

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич сделал третий подряд трипл-дабл в полуфинальной серии плей-офф НБА с «Оклахома-Сити Тандер».

В состоявшемся в ночь с 18 на 19 мая мск на арене «Американ Эйрлайнс-центра» в американском Далласе в шестом матче серии он набрал 29 очков, сделал 10 подборов и 10 передач.

Этот трипл-дабл стал для 25-летнего словенца третьим подряд. Ранее в истории НБА лишь четверым игрокам удавалось сделать это в постсезоне. По четыре трипл-дабла подряд у Николы Йокича и Уилта Чемберлена, и по три – у Дрэймонда Грина и Расселла Уэстбрука.

Трипл-дабл Луки Дончича помог «Даллас Маверикс» одержать победу со счётом 117:116 и завершить серию в свою пользу — 4-2 (95:117, 119:110, 105:101, 96:100, 104:92, 117:116).