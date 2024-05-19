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Видео: Виктор Вембаньяма безжалостно обыгрывает детей

Видео: Виктор Вембаньяма безжалостно обыгрывает детей
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Француз Виктор Вембаньяма поиграл с детьми в баскетбол, но при этом совсем не поддавался им. 20-летний центровой «Сан-Антонио Спёрс», чей рост составляет 2 м 24 см, совершил эффектные блок-шоты и даже данки, не оставив детям никаких шансов обыграть себя.

Виктор Вембаньяма безжалостно обыгрывает детей:

Отметим, что Виктор Вембаньяма был признан лучшим новичком года Национальной баскетбольной ассоциации, причём единогласно, став шестым игроком в истории, которому это удалось. По итогам голосования Вембаньяма набрал 495 очков.

В минувшем регулярном сезоне Вембаньяма принял участие в 71 матче, набирая в среднем 21,4 очка, делая 10,6 подбора и 3,9 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,5, трёхочковых — 32,5.

В регулярном чемпионате «Спёрс» финишировали на 14-м месте в Западной конференции с 22 победами при 60 поражениях.

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