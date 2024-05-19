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Новичок «Далласа» Лайвли трогательно обратился к своей матери, которая ранее скончалась

Новичок «Далласа» Лайвли трогательно обратился к своей матери, которая ранее скончалась
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Центровой и новичок «Даллас Маверикс» Дерек Лайвли в своих социальных сетях трогательно обратился к своей маме, которая ранее скончалась из-за рака.

«Люблю и скучаю по тебе, мама, просто оставайся там и смотри за мной», — написал в своих социальных сетях Дерек.

Сегодня, 19 мая, состоялась шестая игра между «Маверикс» и «Оклахомой» в рамках второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась победой «Даллас Маверикс» со счётом 117:116. Таким образом, «Маверикс» получили возможность выйти в финал плей-офф Западной конференции, где им предстоит встретиться с победителем пары «Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз».

Дерек Лайвли в сегодняшней игре набрал 12 очков, сделал 15 подборов, один блок-шот, а также три передачи.

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