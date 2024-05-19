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Дрэймонд Грин: у Бронни достаточно способностей, чтобы быть хорошим разыгрывающим

Дрэймонд Грин: у Бронни достаточно способностей, чтобы быть хорошим разыгрывающим
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о потенциале сына популярного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни в баскетболе.

«У Бронни более чем достаточно способностей, чтобы быть хорошим разыгрывающим. Разыгрывающий должен иметь возможность прикрывать всю площадку, и Бронни сможет это делать хорошо. Он также должен делать броски — мы знаем, что он может это делать. Разыгрывающие также должны быть умными и не допускать ошибок. Многие люди жалуются на это. Они говорят, что Бронни играет в баскетбол, не допуская ошибок. Однако в худшем случае мы знаем, что он, вероятно, будет выглядеть на площадке хорошо», — сказал Грин в видео на своём YouTube-канале The Draymond Green Show.

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