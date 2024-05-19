Гилджес-Александер повторил рекорд Джордана в рамках одной серии в постсезоне

Защитник «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер в серии с «Даллас Маверикс» в среднем набирал за матч 32,2 очка и делал 2,3 блокшота.

Таким образом, он стал вторым игроком задней линии в истории НБА после Майкла Джордана с 30 или более очками и 2,5 или более блок-шотами в среднем за матч в рамках одной серии в постсезоне.

В полуфинальной серии плей-офф между «Даллас Маверикс» и «Оклахома-Сити Тандер» сильнее оказалась команда из Техаса, она выиграла серию со счетом 4-2 (95:117, 119:110, 105:101, 96:100, 104:92, 117:116).

В первом раунде «Оклахома» обыграла «Нью-Орлеан Пеликанс» в четырёх матчах.

Напомним, Шей Гилджес-Александер занял второе место в голосовании MVP нынешнего сезона. Канадец уступил только центровому «Денвер Наггетс» Николе Йокичу.