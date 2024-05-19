«Это было действительно круто». Бронни Джеймс рассказал о встрече со Стефеном Карри

Сын популярного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни рассказал о встрече с известным разыгрывающим «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри.

«Когда я смотрел за тем, как Стеф играл, он подошёл ко мне и дал «пять». Я был очень рад этому, и это было действительно круто», — приводит слова Бронни портал Fadeaway World.

Напомним, в конце июля прошлого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней.

Впоследствии стало известно, что он полностью поправился и приступил к тренировкам. В настоящий момент сын Леброна принимает участие в драфт-комбайне НБА. Он проходит в Чикаго с 12 по 19 мая.