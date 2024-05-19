Ирвинг произнёс эмоциональную речь перед одноклубниками после победы над «Оклахомой»

Разыгрывающий и один из лидеров «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг произнёс эмоциональную речь перед одноклубниками в раздевалке после победы над «Оклахома-Сити Тандер».

«Хочу поблагодарить каждого из вас, парни. За ваши жертвы, за всё, что вы делаете, когда это не видят посторонние глаза. Я действительно ценю это.

Слова поддержки, которые мы говорим другу другу, сильно помогают. Сохраняйте позитивный настрой. Наше дело ещё не закончено, но мы можем отпраздновать нынешний успех. Это было трудно, по-настоящему тяжело», — сказал Ирвинг.

В состоявшемся в ночь с 18 на 19 мая мск в американском Далласе шестом матче серии команда Ирвинга одержала победу над «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 117:116 и завершила серию в свою пользу — 4-2. Ирвинг набрал в данном матче 22 очка, сделал два подбора и три передачи.

В финале плей-офф Западной конференции «Даллас Маверикс» встретится с победителем пары «Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз».