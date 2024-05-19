«Мы сильнее как команда». Энтони Эдвардс — о серии «Денвера» с «Миннесотой»

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс высказался о предстоящем седьмом матче второго раунда плей-офф Западной конференции с действующими чемпионами «Денвер Наггетс».

«Мы уверены в себе не потому, что обыгрывали их в Денвере, а только потому, что мы отличная команда. Нам предстоит сыграть против другой отличной команды, но мы чувствуем, что мы просто лучше их. Это вся уверенность, которая нам нужна.

Две предыдущие игры ничего не значат, потому что потом они надрали нам задницы у нас дома, так что это ничего не значит. Сейчас вопрос только в том, кто лучше сыграет завтра», — приводит слова Эдвардса издание Minnesota Sports Fan.

Напомним, «Миннесота Тимбервулвз» сперва выиграла два выездных матча серии, затем проиграла два домашних, затем команды выиграли по одному домашнему матчу. На данный момент счёт в серии 3-3. Решающий матч серии состоится в воскресенье, 19 мая, в Денвере.