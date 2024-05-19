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ФК «Реал» поздравил игрока «Маверикс» Дончича с выходом в финал Западной конференции НБА

ФК «Реал» поздравил игрока «Маверикс» Дончича с выходом в финал Западной конференции НБА
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Пресс-служба ФК «Реал» Мадрид поздравила известного разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луку Дончича с выходом его команды в финал Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Дончич начинал свою профессиональную карьеру в БК «Реал Мадрид».

«Лука, поздравляем! Тебе удалось провести впечатляющую игру и вывести «Даллас Маверикс» в финал Западной конференции НБА. Мы гордимся тобой, Лука! Удачи в этом новом испытании», — сказано в сообщении, которое было опубликовано в официальном аккаунте клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Сегодня, 19 мая, состоялась шестая игра между «Даллас Маверикс» и «Оклахома-Сити Тандер» в рамках второго раунда плей-офф НБА. Наиболее результативным игроком «Маверикс» стал Лука Дончич. Ему удалось оформить трипл-дабл — набрать 29 очков, сделать 10 подборов и 10 результативных передач.

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