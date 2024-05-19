Болельщики баскетбольного ЦСКА разместили баннер в поддержу Владислава Торопа

Болельщики баскетбольного ЦСКА во время шестой игры серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом» разместили на трибуне баннер в поддержку вратаря футбольной команды армейцев Владислава Торопа.

Фото: Официальный телеграм-канал ПБК ЦСКА

Напомним, вратарь получил тяжёлую травму головы в матче Фонбет Кубка России с петербургским «Зенитом» (0:0, 4:5 пен.), сейчас он находится под присмотром врачей в одной из больниц Москвы.

В нынешнем сезоне Владислав Тороп принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов. В шести матчах он сыграл «на ноль». За основную команду ЦСКА голкипер выступает с 2020 года.

Ранее Владислав Тороп рассказал о своём состоянии после перенесённой операции по восстановлению скуло-орбитального комплекса и верхней челюсти.