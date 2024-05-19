Общий счёт в серии «Даллас» — «Оклахома» составил 636:636

В ночь с 18 на 19 мая мск на арене «Американ Эйрлайнс-центра» в американском Далласе завершился шестой матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции НБА между «Даллас Маверикс» и «Оклахома-Сити Тандер».

Хозяева паркета одержали победу со счётом 117:116 и завершили серию в свою пользу — 4-2 (95:117, 119:110, 105:101, 96:100, 104:92, 117:116). Примечательно, что благодаря победе с разницей в одно очко «Маверикс» завершили серию с «Оклахомой» с общим счётом 636:636.

В финале Западной конференции «Далласу» предстоит встретиться с победителем пары «Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз».

Ранее известные разыгрывающие «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг и Лука Дончич напомнили то, как спортивный портал ESPN присудил отрицательную оценку обмену Кайри в «Даллас».