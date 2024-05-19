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Локомотив-Кубань — УНИКС. Прямая трансляция
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16:30 Мск
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«Локомотив-Кубань» разгромил УНИКС и сравнял счёт в полуфинальной серии Единой лиги

«Локомотив-Кубань» разгромил УНИКС и сравнял счёт в полуфинальной серии Единой лиги
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На стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре завершился шестой матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотив-Кубань» принимал УНИКС. Счёт встречи — 98:68 в пользу хозяев.

Таким образом, подопечные Александра Секулича сравняли счёт в серии — 3-3.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
19 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
98 : 68
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Барфорд, Щербенев, Акун-Пёрселл, Ндур, Темиров, Мартюк, Елатонцев, Узинский, Уайт, Миллер, Андерсон, Емченко
УНИКС: Димитриевич, Беленицкий, Рейнольдс, Д. Кулагин, Лабери, Зайцев, Найт, Стуленков, Одиноков, Лазарев, Грин, Воронцевич

Самым результативным игроком встречи стал Девон Акун-Пёрселл — 24 очка. Отметим и Патрика Миллера — 16 очков. В составе УНИКСа наилучшую результативность продемонстрировал Дмитрий Кулагин, записавший в свой актив 18 очков.

Седьмая игра серии состоится 22 мая в Казани. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.

Напомним, во второй полуфинальной серии, где встречались ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит», сегодня определился победитель серии. Им стал столичный клуб — 4-2.

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