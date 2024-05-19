«Локомотив-Кубань» разгромил УНИКС и сравнял счёт в полуфинальной серии Единой лиги

На стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре завершился шестой матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотив-Кубань» принимал УНИКС. Счёт встречи — 98:68 в пользу хозяев.

Таким образом, подопечные Александра Секулича сравняли счёт в серии — 3-3.

Самым результативным игроком встречи стал Девон Акун-Пёрселл — 24 очка. Отметим и Патрика Миллера — 16 очков. В составе УНИКСа наилучшую результативность продемонстрировал Дмитрий Кулагин, записавший в свой актив 18 очков.

Седьмая игра серии состоится 22 мая в Казани. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.

Напомним, во второй полуфинальной серии, где встречались ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит», сегодня определился победитель серии. Им стал столичный клуб — 4-2.