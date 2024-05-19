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Каспер Уэйр: с кем бы хотелось сыграть в финале? Вообще без разницы

Каспер Уэйр: с кем бы хотелось сыграть в финале? Вообще без разницы
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Защитник ЦСКА Каспер Уэйр дал комментарий по поводу победы в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (4-2).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
19 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
97 : 91
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Уэйр - 31, М'Бай - 18, Астапкович - 12, Джекири - 9, Хэнлан - 7, Курбанов - 7, Тримбл - 6, Антонов - 4, Жан-Шарль - 3, Ганькевич, Ухов, Руженцев
Зенит: Хантер - 29, Фрейзер - 20, Эртель - 18, Морган - 8, Захаров - 7, Карасёв - 5, Вольхин - 2, Торопов - 2, Герасимов, Клименко, Зубков, Карлтон

«Это была длинная серия и, конечно, требуется немного времени, чтобы восстановиться после неё, но я буду готов к финальной серии.

В первой четверти происходило то, что происходило на протяжении всей серии. Команда, которая проиграла предыдущую игру, играла лучше и имела преимущество. Но мы знали, в какой баскетбол они будут играть, так что нам удалось навязать свою борьбу и вернуться в игру.

С кем хотелось бы сыграть в финале? Вообще без разницы. Это две сильные команды, которые играют в жёсткий баскетбол, поэтому лично мне неважно, с кем из них мы встретимся. Будем готовы к любому сопернику», — сказал Уэйр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

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