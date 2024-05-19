Каспер Уэйр: с кем бы хотелось сыграть в финале? Вообще без разницы

Защитник ЦСКА Каспер Уэйр дал комментарий по поводу победы в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (4-2).

«Это была длинная серия и, конечно, требуется немного времени, чтобы восстановиться после неё, но я буду готов к финальной серии.

В первой четверти происходило то, что происходило на протяжении всей серии. Команда, которая проиграла предыдущую игру, играла лучше и имела преимущество. Но мы знали, в какой баскетбол они будут играть, так что нам удалось навязать свою борьбу и вернуться в игру.

С кем хотелось бы сыграть в финале? Вообще без разницы. Это две сильные команды, которые играют в жёсткий баскетбол, поэтому лично мне неважно, с кем из них мы встретимся. Будем готовы к любому сопернику», — сказал Уэйр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.