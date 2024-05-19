Антонов рассказал, чем шестая игра серии с «Зенитом» отличалась от предыдущих

Форвард ЦСКА Семён Антонов дал комментарий по поводу победы в шестом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (97:91).

«По игре, наверное, говорить особо нечего. Главное, результат. Я думаю, эта игра была совсем другой по сравнению с теми, что были в этой серии. Обе команды решили не возвращаться, устроить результативный матч. Хорошо, что смогли победить в концовке.

Большое спасибо нашим болельщикам, которые пришли сегодня нас поддержать. И в принципе спасибо за поддержку на протяжении всего сезона. Несмотря на то что вторая половина оказалась для нас неудачной, вы всё равно были с нами. Сегодня именно их поддержка помогла нам после первой четверти получить нужный импульс, заряд уверенности, благодаря чему мы смогли переломить игру», — сказал Антонов на пресс-конференции после матча.