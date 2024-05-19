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«Сегодня обе команды заслуживали победы». Паскуаль прокомментировал поражение от ЦСКА

«Сегодня обе команды заслуживали победы». Паскуаль прокомментировал поражение от ЦСКА
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение в шестом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА (91:97).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
19 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
97 : 91
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Уэйр - 31, М'Бай - 18, Астапкович - 12, Джекири - 9, Хэнлан - 7, Курбанов - 7, Тримбл - 6, Антонов - 4, Жан-Шарль - 3, Ганькевич, Ухов, Руженцев
Зенит: Хантер - 29, Фрейзер - 20, Эртель - 18, Морган - 8, Захаров - 7, Карасёв - 5, Вольхин - 2, Торопов - 2, Герасимов, Клименко, Зубков, Карлтон

«Прежде всего поздравляю ЦСКА и желаю команде всего наилучшего в финальной серии. Также отдельно поздравляю Андреаса Пистиолиса, который проделал отличную работу. Поздравляю всех игроков и менеджмент ЦСКА.

Мы сражались, у нас были шансы на победу, всё решили небольшие детали. В целом сегодня обе команды заслуживали победы. Обычно говорят, что это не так важно, но всё-таки скажу, что перед началом плей-офф мы из-за травмы потеряли Дублевича, затем в начале этой серии – Курича, а сегодня не смог сыграть Жбанов, у которого травма паха. К тому же в концовке матча из-за травмы не мог играть Карасёв. Поздравляю команду с этой игрой. Вернусь к матчу номер пять, в котором мы действовали недопустимо. И всё же тяжело бороться, когда у тебя неполный состав и ты не можешь делать все необходимые замены, не хватает ротации. Тем не менее постараемся закончить сезон наилучшим образом», — сказал Паскуаль на пресс-конференции после матча.

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