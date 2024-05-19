«Сегодня обе команды заслуживали победы». Паскуаль прокомментировал поражение от ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение в шестом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА (91:97).

«Прежде всего поздравляю ЦСКА и желаю команде всего наилучшего в финальной серии. Также отдельно поздравляю Андреаса Пистиолиса, который проделал отличную работу. Поздравляю всех игроков и менеджмент ЦСКА.

Мы сражались, у нас были шансы на победу, всё решили небольшие детали. В целом сегодня обе команды заслуживали победы. Обычно говорят, что это не так важно, но всё-таки скажу, что перед началом плей-офф мы из-за травмы потеряли Дублевича, затем в начале этой серии – Курича, а сегодня не смог сыграть Жбанов, у которого травма паха. К тому же в концовке матча из-за травмы не мог играть Карасёв. Поздравляю команду с этой игрой. Вернусь к матчу номер пять, в котором мы действовали недопустимо. И всё же тяжело бороться, когда у тебя неполный состав и ты не можешь делать все необходимые замены, не хватает ротации. Тем не менее постараемся закончить сезон наилучшим образом», — сказал Паскуаль на пресс-конференции после матча.