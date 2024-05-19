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Секулич прокомментировал победу в шестом матче с УНИКСом

Секулич прокомментировал победу в шестом матче с УНИКСом
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Комментарии

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич дал комментарий по поводу победы в шестом матче полуфинальной серии с УНИКСом (98:68).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
19 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
98 : 68
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 24, Миллер - 16, Барфорд - 10, Щербенев - 9, Емченко - 9, Ндур - 7, Мартюк - 6, Темиров - 5, Андерсон - 5, Уайт - 3, Елатонцев - 2, Узинский - 2
УНИКС: Д. Кулагин - 18, Димитриевич - 12, Рейнольдс - 11, Лабери - 9, Найт - 9, Грин - 6, Беленицкий - 3, Зайцев, Стуленков, Одиноков, Лазарев, Воронцевич

«В первую очередь я хочу поблагодарить наших болельщиков, это настоящее счастье играть в такой атмосфере, в заполненном «Баскет-Холле». Сегодня не так важен счёт, самое главное – это результат, победа, которую мы фактически обеспечили, здорово проведя три четверти, ведь заключительная была уже по большей части формальностью. Сегодня все хорошо провели матч, на паркет вышли все, кто был в заявке, и все они отметились набранными очками.

Заключительный матч пройдёт в Казани. Наш прошлый выезд был сопряжён со сложностями из-за отсутствия доступных гостиниц, мы тренировались и жили в Москве, а в Казань прибыли уже к матчу. Главное, чтобы в этот раз обстоятельства не мешали нам спокойно добраться и подготовиться к важному матчу», — сказал Секулич на пресс-конференции после матча.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
19 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
98 : 68
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 24, Миллер - 16, Барфорд - 10, Щербенев - 9, Емченко - 9, Ндур - 7, Мартюк - 6, Темиров - 5, Андерсон - 5, Уайт - 3, Елатонцев - 2, Узинский - 2
УНИКС: Д. Кулагин - 18, Димитриевич - 12, Рейнольдс - 11, Лабери - 9, Найт - 9, Грин - 6, Беленицкий - 3, Зайцев, Стуленков, Одиноков, Лазарев, Воронцевич
Комментарии
Новости. Баскетбол
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