Секулич прокомментировал победу в шестом матче с УНИКСом

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич дал комментарий по поводу победы в шестом матче полуфинальной серии с УНИКСом (98:68).

«В первую очередь я хочу поблагодарить наших болельщиков, это настоящее счастье играть в такой атмосфере, в заполненном «Баскет-Холле». Сегодня не так важен счёт, самое главное – это результат, победа, которую мы фактически обеспечили, здорово проведя три четверти, ведь заключительная была уже по большей части формальностью. Сегодня все хорошо провели матч, на паркет вышли все, кто был в заявке, и все они отметились набранными очками.

Заключительный матч пройдёт в Казани. Наш прошлый выезд был сопряжён со сложностями из-за отсутствия доступных гостиниц, мы тренировались и жили в Москве, а в Казань прибыли уже к матчу. Главное, чтобы в этот раз обстоятельства не мешали нам спокойно добраться и подготовиться к важному матчу», — сказал Секулич на пресс-конференции после матча.