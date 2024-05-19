Секулич прокомментировал победу в шестом матче с УНИКСом

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич дал комментарий по поводу победы в шестом матче полуфинальной серии с УНИКСом (98:68).
«В первую очередь я хочу поблагодарить наших болельщиков, это настоящее счастье играть в такой атмосфере, в заполненном «Баскет-Холле». Сегодня не так важен счёт, самое главное – это результат, победа, которую мы фактически обеспечили, здорово проведя три четверти, ведь заключительная была уже по большей части формальностью. Сегодня все хорошо провели матч, на паркет вышли все, кто был в заявке, и все они отметились набранными очками.
Заключительный матч пройдёт в Казани. Наш прошлый выезд был сопряжён со сложностями из-за отсутствия доступных гостиниц, мы тренировались и жили в Москве, а в Казань прибыли уже к матчу. Главное, чтобы в этот раз обстоятельства не мешали нам спокойно добраться и подготовиться к важному матчу», — сказал Секулич на пресс-конференции после матча.
- 19 мая 2024
-
21:46
-
21:00
-
21:00
-
20:30
-
20:05
-
19:47
-
19:36
-
19:12
-
19:02
-
18:31
-
18:26
-
18:04
-
17:34
-
16:19
-
15:54
-
15:40
-
14:50
-
14:34
-
14:24
-
13:43
-
13:34
-
12:53
-
12:30
-
11:51
-
11:28
-
11:09
-
10:30
-
10:19
-
09:38
-
05:43
-
00:05
- 18 мая 2024
-
22:46
-
21:11
-
20:12
-
19:12