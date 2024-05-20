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Крис Пол заявил о намерении стать владельцем команды НБА

Крис Пол заявил о намерении стать владельцем команды НБА
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Крис Пол рассказал о своём желании стать владельцем команды НБА.

«Шарлотт» — это определённо дом, но я открыт к предложениям. Я слишком долго был связан с лигой, со всеми её аспектами. Просто знать игру, понимать руководителей, отношения с игроками, все эти различные структуры — это определённо одна из моих целей. Я хочу стать владельцем команды.

Каждый год с тех пор, как я играю в НБА, я хожу на игры WNBA. Я в восторге от будущего женского баскетбола в США, потому что, находясь в профсоюзе баскетболистов, я участвовал в их работе и просто говорил о том, как мы можем развивать их игру, как мы можем сделать то или это. Люди наконец-то начали понимать, насколько удивительна их игра. У них так много талантливых женщин, они играют так гладко. Всё очень интересно и непринуждённо, и я просто думаю, что это будет продолжать расти. И я хочу быть частью этого процесса. Я бы с удовольствием возглавил женскую команду», — приводит слова Пола CBS Sports.

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