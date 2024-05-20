«Индиана» обыграла «Нью-Йорк» и вышла в полуфинал плей-офф НБА

Завершился седьмой матч серии плей-офф НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 130:109.
Самым результативным в составе победителей стал Тайриp Халибёртон, который записал в свой актив 26 очков. В составе «Никс» лучшую результативность продемонстрировал Донте Дивинченцо, на счету которого 39 очков.
Таким образом, счёт в серии стал 4-3 в пользу «Индианы» и команда вышла в плей-офф НБА, где встретится с «Бостон Селтикс», который ранее в серии обыграл «Кливленд Кавальерс».
Напомним, в предыдущем раунде турнира «Индиана» в серии обыграла «Милуоки Бакс», а «Никс» одержали победу в серии с «Филадельфией Сиксерс».
Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
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