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Нью-Йорк Никс — Индиана Пэйсерс, результат матча 19 мая 2024, счет 109:130, четвертьфинал плей-офф НБА сезона-2023-2024

«Индиана» обыграла «Нью-Йорк» и вышла в полуфинал плей-офф НБА
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Завершился седьмой матч серии плей-офф НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 130:109.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
19 мая 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 130
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Нью-Йорк Никс: Дивинченцо - 39, Бёркс - 26, Брансон - 17, Харт - 10, Макбрайд - 8, Ануноби - 5, Ачиува - 4, Милтон, Джеффрис, Дьяките, Симс, Хартенштайн
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 26, Нембард - 20, Сиакам - 20, Несмит - 19, Тёрнер - 17, Макконнелл - 12, Джексон - 9, Шиппард - 4, Топпин - 3, Уокер, Браун, Джонсон, Макдермотт, Смит

Самым результативным в составе победителей стал Тайриp Халибёртон, который записал в свой актив 26 очков. В составе «Никс» лучшую результативность продемонстрировал Донте Дивинченцо, на счету которого 39 очков.

Таким образом, счёт в серии стал 4-3 в пользу «Индианы» и команда вышла в плей-офф НБА, где встретится с «Бостон Селтикс», который ранее в серии обыграл «Кливленд Кавальерс».

Напомним, в предыдущем раунде турнира «Индиана» в серии обыграла «Милуоки Бакс», а «Никс» одержали победу в серии с «Филадельфией Сиксерс».

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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