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Защитник «Нью-Йорка» Брансон сломал руку во время седьмого матча серии с «Индианой»

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон сломал руку во время седьмого матча серии плей-офф НБА с «Индиана Пэйсерс». Игрок провёл на площадке 29 минут и 10 секунд. За это время он набрал 17 очков и сделал девять передач.

Напомним, встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 130:109.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Таким образом, «Индиана» выиграла серию со счётом 4-3 и вышла в полуфинал турнира. Следующем соперником команды является «Бостон Селтикс», который ранее в серии обыграл «Кливленд Кавальерс».

Напомним, в предыдущем раунде турнира «Индиана» в серии обыграла «Милуоки Бакс», а «Никс» одержали поеду в серии с «Филадельфией Сиксерс».

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