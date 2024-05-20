Мэлоун эмоционально высказался об утерянном 20-очковом преимуществе «Денвера»

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун ответил на вопрос журналиста после поражения команды в седьмом матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Миннесота Тимбервулвз» (90:98, 3-4 в серии).

«Насколько сложно смириться с таким поражением учитывая, что у нас было преимущество в 20 очков? Сезон окончен. Вот что самое трудное. К чёрту это преимущество. Дурацкие вопросы», — сказал Мэлоун на пресс-конференции.

Самым результативным в составе «Денвера» в седьмом матче был разыгрывающий Джамал Маррей, набравший 35 очков. У Николы Йокича 34 очка. В составе победителей лучшую результативность показал тяжёлый форвард «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс, на его счету 23 очка и 12 подборов.

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