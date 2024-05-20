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Мэлоун эмоционально высказался об утерянном 20-очковом преимуществе «Денвера»

Мэлоун эмоционально высказался об утерянном 20-очковом преимуществе «Денвера»
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Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун ответил на вопрос журналиста после поражения команды в седьмом матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Миннесота Тимбервулвз» (90:98, 3-4 в серии).

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
20 мая 2024, понедельник. 03:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
90 : 98
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Маррей - 35, Йокич - 34, Портер - 7, Браун - 5, Колдуэлл-Поуп - 5, Гордон - 4, Строутер, Тайсон, Джордан, Джексон, Уотсон, Холидэй, Ннаджи, Пикетт
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 23, Таунс - 23, Эдвардс - 16, Гобер - 13, Рид - 11, Конли - 10, Андерсон - 2, Маклафлин, Мур, Майнотт, Александер-Уолкер, Моррис, Уоррен, Миллер, Гарза

«Насколько сложно смириться с таким поражением учитывая, что у нас было преимущество в 20 очков? Сезон окончен. Вот что самое трудное. К чёрту это преимущество. Дурацкие вопросы», — сказал Мэлоун на пресс-конференции.

Самым результативным в составе «Денвера» в седьмом матче был разыгрывающий Джамал Маррей, набравший 35 очков. У Николы Йокича 34 очка. В составе победителей лучшую результативность показал тяжёлый форвард «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс, на его счету 23 очка и 12 подборов.

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