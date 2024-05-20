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Назван ожидаемый ход многих команд на драфте НБА в отношении Бронни Джеймса

Назван ожидаемый ход многих команд на драфте НБА в отношении Бронни Джеймса
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Бронни Джеймс, сын лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, может быть выбран в первом раунде предстоящего драфта Национальной баскетбольной ассоциации, так как многие команды рассматривают его кандидатуру как возможность переманить к себе следом и Леброна на рынке свободных агентов. Об этом информирует издание Los Angeles Times.

Ранее издание The Athletic сообщало, что «Лос-Анджелес» в 2024 году готов задрафтовать Бронни, так как всерьёз настроен осуществить мечту Леброна играть вместе с сыном. Драфт Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года состоится в конце июня.

Напомним, в конце июля прошлого года сын Леброна пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней. Позже говорилось, что Бронни полностью оправился.

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