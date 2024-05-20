Известного украинского баскетболиста мобилизовали после попытки покинуть страну

26-летний украинский баскетболист Вадим Заплотинский был задержан на родине при попытке пересечения государственной границы. Об этом информирует издание «Чемпион-Украина». Сообщается, что это случилось 12 мая.

Бывший президент Федерации баскетбола Киева Максим Сергеев на своей странице в социальных сетях сообщил, что после задержания баскетболист был направлен в учебный центр десантно-штурмовых войск Украины.

«Только что узнал, что один из игроков «Киев-Баскета», передвигаясь по горам в сторону соседней страны, был задержан пограничной службой. Затем знакомство с ТЦК и перемещение в учебный центр ДШВ. Итак, какие можно сделать выводы? Если ты профессиональный спортсмен и не смог справиться с преследованием пограничников, действительно стоит подтянуть своё физическое состояние в войсках», — написал Сергеев.

Заплотинский был признан лучшим игроком защитного плана в Суперлиге-2023/2024.

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