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Андрей Ведищев удостоен звания «Заслуженный работник физической культуры РФ»

Андрей Ведищев удостоен звания «Заслуженный работник физической культуры РФ»
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Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев стал обладателем почётного звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации». Торжественная церемония состоялась в «Баскет-Холле» перед началом шестого матча полуфинальной серии «Локомотив-Кубань» — УНИКС (98:68). Нагрудный знак почётного звания, входящего в систему государственных наград, президенту «Локомотива-Кубань» и Федерации баскетбола Краснодарского края Андрею Ведищеву вручил министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

«Для меня большая честь получить государственную награду «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации». Это звание – высокая оценка многолетней работы коллектива «Локомотива-Кубань» и Федерации баскетбола Краснодарского края, и я искренне хочу разделить радость награды с людьми, которые были и остаются моими соратниками, продолжая и дальше развивать спорт как на профессиональном, так и на детско-юношеском уровне. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом – уверен, впереди нас ждёт ещё множество проектов и новых свершений! Спасибо за признание!» — сказал Ведищев.

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