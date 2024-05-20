Майк Джеймс ответил на вопрос о преимуществах Евролиги перед НБА

Американский разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс поделился мнением об опыте выступления в Евролиге.

«Преимущества выступления в Евролиге? Здесь есть возможность расти, совершенствовать свою баскетбольную игру и просто многому научиться в жизни. Я думаю, Евролига даёт возможность быть самим собой, прогрессировать и блистать так, как, возможно, не получится в НБА. Здорово иметь возможность просто знакомиться с разными культурами, путешествовать по Европе и хорошо проводить время. Это просто другой опыт, и он потрясающий», — сказал Джеймс в интервью Евролиге.

Напомним, Джеймс был признан самым ценным игроком (MVP) нынешнего сезона Евролиги. В четвертьфинале турнира игроки «Монако» встречались с «Фенербахче», которому уступили в серии со счётом 2-3.

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