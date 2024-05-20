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Йокич сблизился с Эдвардсом после того, как тот показал «до свидания» фанатам «Денвера»

Йокич сблизился с Эдвардсом после того, как тот показал «до свидания» фанатам «Денвера»
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Лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич отреагировал на то, что защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс помахал рукой в сторону фанатов «Денвера» на последних минутах матча между их командами. Заметив это, Йокич сблизился с Эдвардом и что-то ему сказал.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
20 мая 2024, понедельник. 03:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
90 : 98
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Маррей - 35, Йокич - 34, Портер - 7, Браун - 5, Колдуэлл-Поуп - 5, Гордон - 4, Строутер, Тайсон, Джордан, Джексон, Уотсон, Холидэй, Ннаджи, Пикетт
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 23, Таунс - 23, Эдвардс - 16, Гобер - 13, Рид - 11, Конли - 10, Андерсон - 2, Маклафлин, Мур, Майнотт, Александер-Уолкер, Моррис, Уоррен, Миллер, Гарза

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, «Денвер» и «Миннесота» встречались в рамках второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Серия продолжалась на протяжении семи матчей и завершилась в пользу «Тимбервулвз» (4-3). Йокич в седьмом матче оформил дабл-дабл, набрав 34 очка и совершив 19 подборов. Кроме того, Никола отдал семь результативных передач. Эдвардс в этой встрече набрал 16 очков.

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