Йокич сблизился с Эдвардсом после того, как тот показал «до свидания» фанатам «Денвера»

Лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич отреагировал на то, что защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс помахал рукой в сторону фанатов «Денвера» на последних минутах матча между их командами. Заметив это, Йокич сблизился с Эдвардом и что-то ему сказал.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, «Денвер» и «Миннесота» встречались в рамках второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Серия продолжалась на протяжении семи матчей и завершилась в пользу «Тимбервулвз» (4-3). Йокич в седьмом матче оформил дабл-дабл, набрав 34 очка и совершив 19 подборов. Кроме того, Никола отдал семь результативных передач. Эдвардс в этой встрече набрал 16 очков.