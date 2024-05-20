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Владимир Гомельский объяснил причины победы ЦСКА в полуфинале с «Зенитом» в ЕЛ

Владимир Гомельский объяснил причины победы ЦСКА в полуфинале с «Зенитом» в ЕЛ
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Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский дал комментарий по поводу шестого матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом». Игра проходила в Москве и завершилась в пользу красно-синих со счётом 97:91 (18:27, 37:21, 16:23, 26:20). Таким образом, подопечные Андреаса Пистиолиса стали победителями серии и вышли в финал.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
19 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
97 : 91
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Уэйр - 31, М'Бай - 18, Астапкович - 12, Джекири - 9, Хэнлан - 7, Курбанов - 7, Тримбл - 6, Антонов - 4, Жан-Шарль - 3, Ганькевич, Ухов, Руженцев
Зенит: Хантер - 29, Фрейзер - 20, Эртель - 18, Морган - 8, Захаров - 7, Карасёв - 5, Вольхин - 2, Торопов - 2, Герасимов, Клименко, Зубков, Карлтон

«Мысль тренеров выражалась в том, что инициатива переходила из рук в руки. Мне показалось, успех «Зениту» в первой четверти принесла зонная защита 2-3. Вторая четверть превратилась в бенефис Каспера Уэйра. Если не ошибаюсь, он за четверть 20 очков забил. Всего за матч – 31. Красавец! Почти не мазал. К перерыву «+7» у ЦСКА. В третьей четверти изменения внёс уже Паскуаль, и «Зенит» медленно, но надёжно догнал и вышел вперёд.

Весы, которые то в одну, то в другую сторону склонялись, в конце концов, за счёт ну очень удачной игры в четвёртой четверти Антона Астапковича, очень хорошей защиты Никиты Курбанова, самоотверженной игры Семёна Антона [склонились на сторону ЦСКА]. И Эртель, и Фрейзер по разу ошиблись в концовке, и оба раза ЦСКА за эти ошибки наказал», — сказал Гомельский на своей странице в социальных сетях.

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