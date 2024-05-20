Бронни Джеймс назвал баскетболиста НБА, против которого хочет сыграть один на один

Сын лёгкого форварда и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни ответил на вопрос по поводу игрока Национальной баскетбольной ассоциации, против которого он хотел бы сыграть один на один.

«Если бы я мог вызвать любого игрока НБА один на один, кто бы это был? Хороший вопрос. Леброн Джеймс. Потому что я никогда не играл с ним один на один. Кто победит? Не знаю. Мы бы это выяснили», — сказал Бронни в интервью Bleacher Report.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес» в 2024 году готов задрафтовать Бронни, так как всерьёз настроен осуществить мечту Леброна играть вместе с сыном. Драфт Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года будет проходить в конце июня.

Бронни Джеймс реализовал 12 подряд трёхочковых бросков: