Дуайт Ховард: у Энтони Эдвардса действительно есть ген Майкла Джордана

Экс-центровой НБА Дуайт Ховард отпраздновал победу «Миннесоты Тимбервулвз» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф с «Денвер Наггетс» и сравнил защитника Энтони Эдвардса с легендой баскетбола Майклом Джорданом.

«Да! Это именно то, о чём я и говорил, Эдвардс! Да, вперёд! Вперёд, парни из Нью-Джерси!

Я вам всем говорил — они это сделают! У Энтони Эдвардса действительно есть ген Майкла Джордана. Он набрал лишь четыре очка к большому перерыву, но потом собрался! Ну и парни из Нью-Джерси — вы тоже были хороши», — заявил Ховард в социальных сетях.

Ховард дважды упоминает «парней из Нью-Джерси». Дуайт имеет в виду бигменов «Миннесоты» Карла-Энтони Таунса и Наза Рида, уроженцев Нью-Джерси.

В финале Западной конференции «Миннесоте» предстоит сыграть с «Даллас Маверикс».

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