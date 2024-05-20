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Йокич: «Миннесота» буквально была создана, чтобы одолеть нас

Йокич: «Миннесота» буквально была создана, чтобы одолеть нас
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Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич ответил на вопрос о том, сможет ли «Миннесота Тимбервулвз» стать многолетним соперником команды из Колорадо в будущем. Напомним, «Миннесота» одолела «Денвер» в седьмом матче очном серии и вышла в финал Западной конференции.

«Да. Я думаю, эта команда была создана для того, чтобы одолеть нас. Посмотрите на их состав. У них есть два игрока Матча всех звёзд, два игрока первой защитной сборной, а также Майк Конли, возможно, самый недооценённый игрок в этой лиге, обожаю этого парня. Он очень хорош. Он всегда принимает правильное решение. Несмотря на то, что он сегодня мало попадал, он был лидером команды по подборам. Не забываем и про «лучшего шестого игрока» у них на скамейке. Эта команда может выступать в самых разных режимах», — заявил Йокич на пресс-конференции.

Забавная реакция Йокича на правильно произнесённое его имя

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