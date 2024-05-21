Бронни Джеймс — о Леброне: люди не знают, через что я прошёл

Сын лёгкого форварда и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни ответил на вопрос по поводу своего отца.

«Каково играть, когда твой отец — один из самых величайших игроков? Это тяжело. В мой адрес поступает много критики, но знаете, мне придётся с этим справиться. Они не знают, через что я прошёл. Я просто стараюсь максимально использовать те возможности, которые мне предоставляются», — сказал Бронни в эфире SiriusXM NBA Radio.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес» в 2024 году готов задрафтовать Бронни, так как всерьёз настроен осуществить мечту Леброна играть вместе с сыном. Драфт Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года состоится в конце июня.

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