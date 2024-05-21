Коллекционная карточка Майкла Джордана продана по рекордной цене

Коллекционная карточка Майкла Джордана Jordan Star #101 сезона-1984/1985 была продана по рекордной цене на аукционе. Как информирует cllct.com, покупатель отдал за неё $ 925 000. Эта сумма превышает $ 840 000, заплаченные летом 2021 года за карточку Джордана-новичка из серии Jordan Fleer 1986 года.

Покупатель и продавец пожелали остаться анонимными.

Фото: https://www.cllct.com

Майкл Джордан считается одним из величайших (многие эксперты и бывшие игроки считают его величайшим) игроком НБА. Является двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». В настоящий момент Джордану 61 год.

Фанаты в Италии начали блеять при виде Майкла Джордана:

Ранее Метта Сэндифорд-Артест рассказал историю, как 15-летний Леброн Джеймс принял вызов и сразился один на один с Джорданом.