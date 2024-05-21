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Гомельский объяснил, что должен сделать «Даллас», чтобы победить «Миннесоту»

Гомельский объяснил, что должен сделать «Даллас», чтобы победить «Миннесоту»
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о предстоящем противостоянии «Миннесоты Тимбервулвз» и «Даллас Маверикс» в финале Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Серия начнётся 23 мая в Миннесоте.

«Думаю, что защита «Миннесоты» окажется для «Далласа» очень неприятной. Единственный неравноценный размен в личной защите «Миннесоты» — это Майк Конли против Кайри Ирвинга. Все остальные личные дуэли в пользу «волков». Для победы «Маверикс» должны попадать трёхи с процентом около 40», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, в финале Восточной конференции НБА сыграют «Бостон Селтикс» и «Индиана Пэйсерс».

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