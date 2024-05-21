Игрок «Партизана» сделал заявление после драки с форвардом «Црвены Звезды»

Форвард «Партизана» Джеймс Нанналли прокомментировал резонансный инцидент с лёгким форвардом «Црвены Звезды» Стефаном Лазаревичем, который произошёл во время командной тренировки, накануне третьего матча финала Лиги АБА между двумя командами. Согласно заявлению «Црвены Звезды», Нанналли напал на Лазаревича и нанёс тому побои.

«Я тот, кто я есть. Не тот, кем вы меня считаете, и не тот, кем хотите, чтобы я был. Я это я. В этой ситуации нет смысла в фальсификации и манипуляциях, поскольку имеются вещественные видеодоказательства, которые подтверждают, что мне пришлось защищаться от агрессивного оппонента. После попытки деэскалации, которую я предпринял, я был прижат спиной к стене, мою шею обхватили рукой и наносили удар кулаком. У меня не было другого выбора, кроме как защищаться. У меня нет никакой враждебности по отношению к нему. Надеюсь, он в порядке.

Я никогда не буду совершенен, да и не стремлюсь к этому, я просто учусь на ошибках, одновременно принимая на себя ответственность, чтобы стать лучше. Я не расист. Некоторые люди говорили мне, что я расист, называя меня чёрной обезьяной и присылая мне бананы. Несмотря на произошедшее, я не изменю своего мнения о сербских людях, с которыми я познакомился за время моего пребывания здесь», — написал Нанналли на своей странице в соцсетях.

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