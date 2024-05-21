Грин назвал попавшую в финал конференции НБА команду, чей уровень — регулярный чемпионат

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился мнением о команде НБА «Индиана Пэйсерс», пробившейся в финал Восточной конференции. На этой стадии «Индиана» встретится с «Бостон Селтикс».

«Я и сейчас считаю, что «Пэйсерс» — команда, заточенная под игру в регулярном чемпионате. Не думал, что «Никс» смогут добиться чего-то серьёзного. Теперь их ждёт «Бостон», который должен по-джентльменски сбросить «Индиану», — сказал Грин в своём подкасте.

В финале Западной конференции сыграют «Миннесота Тимбервулвз» и «Даллас Маверикс».

Дрэймонд Грин поупражнялся над блок-шотами с юными игроками:

Ранее Дрэймонд рассказал, в каком случае сезон для «Бостона» станет провальным. По словам Грина, так можно будет считать, если «Селтикс» не выиграют титул.