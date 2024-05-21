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Болельщики «Зенита» признали Винса Хантера лучшим игроком серии с ЦСКА

Болельщики «Зенита» признали Винса Хантера лучшим игроком серии с ЦСКА
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Болельщики клуба «Зенит» проголосовали и выбрали лучшего игрока своей команды в полуфинальном противостоянии с ЦСКА, сообщает пресс-служба клуба. Им стал бигмен Винс Хантер.

По ходу серии с московским клубом Хантер в среднем набирал 17 очков и шесть подборов. В шестой игре полуфинала Винс отметился 29 очками и девятью подборами. Тем не менее петербургский клуб уступил со счётом 91:97 и закончил выступление в нынешнем сезоне.

По ходу всего сезона американец показывал следующие цифры: 13,1 очка и 5,9 подбора. Благодаря своим выступлениям центровой был участником Матча всех звёзд, будучи игроком команды Райковича.

Напомним, в прошлом сезоне Хантер был игроком УНИКСа и помог команде выиграть чемпионство.

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