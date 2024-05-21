Игрок УНИКСа Воронцевич: когда мы едины, нас сложно остановить

Баскетболист УНИКСа Андрей Воронцевич высказался о предстоящем седьмом матче полуфинальной серии Единой лиги с «Локомотивом-Кубань». Напомним, матч состоится завтра, 22 мая, в 19:00 мск.

«В прошедшем матче УНИКС совершил 21 ошибку, что, безусловно, чревато отрицательным результатом. Мы сделали слишком большое количество потерь, чтобы надеяться на положительный результат.

Перасович заявил, что надо быть жёсткими и агрессивными в седьмом матче? Соглашусь с тренером и добавлю, что нужно получать удовольствие от игры. Конечно, всем непросто, ведь это уже седьмой эпизод полуфинальной серии. Тем не менее нужно постараться быть свежими, лёгкими и не грузить себя проблемами.

Предстоящий матч можно смело назвать матчем сезона. Все игроки хотят победить и выйти в финал Единой лиги ВТБ. Завтра нам нужно быть предельно сосредоточенными, принимать правильные решения, не пытаться перетянуть одеяло на себя, а действовать как команда. Когда мы едины, нас сложно остановить», — приводит слова Воронцевича пресс-служба клуба.