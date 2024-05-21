Руди Гобер имеет лучший показатель «плюс-минус» среди всех игроков плей-офф

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Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер имеет наивысший показатель «плюс-минус» среди всех игроков текущего плей-офф (+111). «Миннесота» смогла пройти действующих чемпионов «Денвер Наггетс» во втором раунде со счётом 4-3.

В текущем постсезоне Гобер набирает следующие цифры: 12,2 очка, 10,9 подбора и 1,1 блок-шота. Француз смог впервые в карьере оказаться в финале конференции. Напомним, «Миннесота» столкнётся с «Даллас Маверикс», который, в свою очередь, смог переиграть «Оклахому-Сити Тандер» (4-2). В другом полуфинале встретятся «Бостон Селтикс» и «Индиана Пэйсерс».

Руди по итогам регулярного сезона в четвёртый раз за карьеру был удостоен награды «Лучший оборонительный игрок».

Руди Гобер вновь похвастался трёхочковым броском: