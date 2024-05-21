Марио Хезонья: Флорентино Перес настаивает на том, чтобы я остался в «Реале»

Игрок мадридского «Реала» Марио Хезонья ответил на вопрос по поводу своего будущего в испанской команде.

«Я понятия не имею, что меня ждёт в будущем. Флорентино Перес постоянно меня встречает в столовой и настаивает на том, чтобы я остался. Ну я надеюсь, что так и будет. Мы все работаем над тем, чтобы это произошло», — приводит слова Хезоньи El Mundo.

В нынешнем сезоне Евролиги Хезонья сыграл 36 матчей, где в среднем набирал 13,7 очка и 4,4 подбора. Напомним, хорват выступает за испанский клуб с 2022 года после того, как покинул казанский УНИКС.

«Реал» Мадрид пробился в «Финал четырёх», где в полуфинале встретится с «Олимпиакосом». Эта встреча станет повторением финала минувшего года, где испанцы смогли одолеть греков в концовке.