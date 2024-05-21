Вембаньяма стал первым новичком в истории НБА, попавшим в первую сборную по защите

Сегодня, 21 мая, стали известны баскетболисты, попавшие в символические сборные по защите нынешнего сезона. В первую сборную попал центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма, ставший первым новичком в истории с таким достижением.
Напомним, француз также был вторым в голосовании за награду «Лучший оборонительный игрок сезона». Он уступил только центровому «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гоберу, получившему это звание в четвёртый раз в своей карьере.
Первая сборная по защите сезона-2023/2024:
Бэм Адебайо («Майами Хит»);
Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»);
Руди Гобер («Миннесота Тимбервулвз»);
Херберт Джонс («Нью-Орлеан Пеликанс»);
Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).
Вторая сборная по защите сезона-2023/2024:
Алекс Карузо («Чикаго Буллз»);
Джру Холидэй («Бостон Селтикс»);
Джейден Макдэниелс («Миннесота Тимбервулвз»);
Джейлен Саггс («Орландо Мэджик»);
Деррик Уайт («Бостон Селтикс»).