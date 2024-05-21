Вембаньяма стал первым новичком в истории НБА, попавшим в первую сборную по защите

Сегодня, 21 мая, стали известны баскетболисты, попавшие в символические сборные по защите нынешнего сезона. В первую сборную попал центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма, ставший первым новичком в истории с таким достижением.

Напомним, француз также был вторым в голосовании за награду «Лучший оборонительный игрок сезона». Он уступил только центровому «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гоберу, получившему это звание в четвёртый раз в своей карьере.

Первая сборная по защите сезона-2023/2024:

Бэм Адебайо («Майами Хит»);

Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»);

Руди Гобер («Миннесота Тимбервулвз»);

Херберт Джонс («Нью-Орлеан Пеликанс»);

Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).

Вторая сборная по защите сезона-2023/2024:

Алекс Карузо («Чикаго Буллз»);

Джру Холидэй («Бостон Селтикс»);

Джейден Макдэниелс («Миннесота Тимбервулвз»);

Джейлен Саггс («Орландо Мэджик»);

Деррик Уайт («Бостон Селтикс»).