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Вембаньяма стал первым новичком в истории НБА, попавшим в первую сборную по защите

Вембаньяма стал первым новичком в истории НБА, попавшим в первую сборную по защите
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Сегодня, 21 мая, стали известны баскетболисты, попавшие в символические сборные по защите нынешнего сезона. В первую сборную попал центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма, ставший первым новичком в истории с таким достижением.

Напомним, француз также был вторым в голосовании за награду «Лучший оборонительный игрок сезона». Он уступил только центровому «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гоберу, получившему это звание в четвёртый раз в своей карьере.

Первая сборная по защите сезона-2023/2024:

Бэм Адебайо («Майами Хит»);
Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»);
Руди Гобер («Миннесота Тимбервулвз»);
Херберт Джонс («Нью-Орлеан Пеликанс»);
Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).

Вторая сборная по защите сезона-2023/2024:

Алекс Карузо («Чикаго Буллз»);
Джру Холидэй («Бостон Селтикс»);
Джейден Макдэниелс («Миннесота Тимбервулвз»);
Джейлен Саггс («Орландо Мэджик»);
Деррик Уайт («Бостон Селтикс»).

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