Директор «Уралмаша» Доманов рассказал об эмоциях после поражения от «Зенита» в пятом матче

Исполнительный директор «Уралмаша» Сергей Доманов вспомнил свои эмоции после поражения екатеринбургской команды в решающем матче серии первого раунда плей-офф Единой лиги ВТБ от «Зенита». В дебютном сезоне в Единой лиге «Уралмаш» пробился в плей-офф через плей-ин.

«В тот момент, конечно, было разочарование, даже ещё не было осознания, что сезон закончился. У нас коллектив сложился очень хороший, была классная «химия».

Хотелось продолжать играть, бороться с командами, настраиваться, побеждать. Поэтому, в первую очередь, было разочарование, но потом уже пришло осознание того, что была проделана большая работа и, в принципе, результат, который мы в этом году показали, достаточно весомый.

Когда пятый матч с «Зенитом» закончился, мы пошли поблагодарить наших болельщиков. В какой-то момент там даже грустная слеза уже готова была пойти. Было очень приятно видеть такое большое количество наших болельщиков, которые приехали из Екатеринбурга, многие в том числе прилетели из других городов.

Ну и в раздевалке, когда тренер сказал последние слова, тоже накатывала слеза», — сказал Доманов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте большое интервью с Сергеем Домановым на «Чемпионате».