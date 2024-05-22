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Директор «Уралмаша» Доманов высказался о подписании Джеремайи Мартина из «Енисея»

Директор «Уралмаша» Доманов высказался о подписании Джеремайи Мартина из «Енисея»
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Исполнительный директор «Уралмаша» Сергей Доманов прокомментировал решение команды подписать защитника Джеремайю Мартина, который сезон-2023/2024 провёл в составе красноярского «Енисея».

«Ещё в прошлом году, летом, когда его подписал «Енисей», я присмотрелся к нему. Мне он очень понравился. Когда сезон официально начался, мы уже пристально начали за ним следить. Я даже считаю, что его заслуга в успехе «Енисея» где-то важнее, чем того же Ратэн-Мэйса.

Но это на мой субъективный взгляд. Конечно, больше очков набирал Ратэн-Мэйс, но другой работы Джеремайя Мартин тоже выполнял очень много: раздавал передачи, организовывал нападение, забивал сам, отвлекал на себя защитников. То есть он был очень важным игроком «Енисея».

Ещё был забавный случай. Мы приехали на выезд в Красноярск. Октавиус Эллис отпросился у меня с командного ужина, когда я спросил причину, то он сказал, что хотел бы пообщаться с Мартином. Оказывается, они большие друзья, с одного города.

Они давно хотели вместе поиграть, поэтому после сезона договориться с Мартином удалось быстро и легко. Эллис рассказал ему про наш клуб, атмосферу внутри, пазл удачно сложился», — сказал Доманов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте большое интервью с Сергеем Домановым на «Чемпионате».
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