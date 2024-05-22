«Игроки не поняли назначение Вергуна». Доманов — о смене тренера «Уралмаша» по ходу сезона

Исполнительный директор «Уралмаша» Сергей Доманов объяснил назначение Ростислава Вергуна по ходу сезона-2023/2024. Белорусский специалист сменил Милоша Павичевича в декабре 2023 года.

«Несмотря на то что результат был хороший, внутри клуба чувствовалось, что команда не полностью реализует свой потенциал. Нужна была какая-то стабильность, организация определённых процессов в защите и нападении. Это тоже был один из факторов, почему решили сменить тренера.

Но, всё же основная причина заключалась в том, что я и президент считали, что наша команда не реализует 100% своего потенциала.

Когда мы закончили сезон в Суперлиге, один из агентов посоветовал присмотреться к Ростиславу Вергуну, сказал, что если будет возможность, то он готов рассмотреть предложения. Поначалу, естественно, мало кто [из игроков] понял это решение.

Первый месяц при Вергуне был очень тяжёлым. После поражения от «Енисея» я и Ростислав Николаевич приняли волевое решение сделать откровенное собрание с игроками, без руководства.

Просто сели друг перед другом, каждый игрок высказался, что ему нравится, что ему не нравится, каждый тренер высказался, что он считает нужным улучшить. Получился честный разговор, с мужским тоном. После этого коллектив доверился тренеру, Вергун какие-то свои пожелания высказал, где-то сам изменил подход в работе.

Мы решили двигаться дальше и понимали, что результат превыше, чем какие-то личные амбиции», — сказал Доманов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

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