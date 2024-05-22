Халибёртон высказался после поражения «Индианы» от «Бостона» в овертайме

Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон поделился мнением о первом матче финальной серии Восточной конференции НБА с «Бостон Селтикс». Встреча проходила в Бостоне и завершилась в пользу хозяев площадки. Победу «Селтикс» добыли в овертайме со счётом 133:128.

«Мы готовы к борьбе. Многие говорили, что нам здесь не место. Мне всё равно. Мы знаем, что нам здесь самое место. У нас не получилось в первой игре первого и второго раунда, но сегодня мы отлично выступали на протяжении 47 минут. Что ж, извлечём уроки после этого матча», — сказал Халибёртон на пресс-конференции.

Тайриз в игре с «Бостоном» набрал 25 очков, а также совершил три подбора и отдал 10 результативных передач.

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