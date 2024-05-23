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«Кливленд» уволил главного тренера Джей Би Бикерстаффа

«Кливленд» уволил главного тренера Джей Би Бикерстаффа
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд Кавальерс» уволил главного тренера Джей Би Бикерстаффа. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» занял четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда одержала 48 побед и потерпела 34 поражения. В первом раунде плей-офф «Кавальерс» прошли «Орландо Мэджик» (4-3 в серии), а во втором уступили «Бостон Селтикс» (1-4 в серии).

Ранее сообщалось, что атакующий защитник и лидер «Кавальерс» Донован Митчелл стал главной целью «Лос-Анджелес Лейкерс» в предстоящее межсезонье.

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