Дмитрий Кулагин вошёл в топ-7 по очкам в Единой лиге

Защитник УНИКСа Дмитрий Кулагин поднялся на седьмое место в списке лучших бомбардиров Единой лиги ВТБ. Об этом информирует пресс-служба турнира. В настоящий момент в активе Кулагина 2298 очков. У находящегося на шестом месте Никиты Курбанова из ЦСКА 2375 очков. Лидером является разыгрывающий Алексей Швед, на счету которого 4313 очков.

Напомним, УНИКС пробился в финальную серию Единой лиги ВТБ, где сыграет с московским ЦСКА. В полуфинале казанцы встречались с краснодарским «Локомотивом-Кубань» и победили в серии со счётом 4-3. ЦСКА в полуфинале победил «Зенит» из Санкт-Петербурга (4-2 в серии). Первый матч между УНИКСом и ЦСКА состоится 26 мая в Казани

Ранее сообщалось, что УНИКС проявляет интерес к американскому защитнику «Варезе» Шону Макдермотту.