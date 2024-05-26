Джейсон Тейтум провёл уникальный по показателям для истории НБА матч

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум в третьем матче серии финала Восточной конференции с «Индианой Пэйсерс» набрал 36 очков, 10 подборов и восемь результативных передач при отсутствии потерь. Таким образом, баскетболист стал первым игроком в истории НБА с подобными показателями. Никому не удавалось набирать такие же или более впечатляющие цифры.

Выступление Тейтума помогло «Бостону» переиграть «Индиану» со счётом 3-0. Таким образом, «Селтикс» осталось одержать одну победу, чтобы выйти во второй финал за три года. Напомним, ни одна команда не выигрывала противостояние в истории НБА, уступая 0-3.

Следующий матч состоится в Индианаполисе.

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