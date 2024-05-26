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Кевин Гарнетт: Энтони Эдвардс наконец встретил равного себе альфа-самца

Кевин Гарнетт: Энтони Эдвардс наконец встретил равного себе альфа-самца
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Член Зала славы баскетбола Кевин Гарнетт высказался о серии в рамках финала Западной конференции между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Даллас Маверикс». Напомним, техасский коллектив ведёт в противостоянии со счётом 2-0.

«В каждой серии плей-офф до этого Эдвардс был главным альфачом на паркете. Теперь наконец он встретил равного себе альфа-самца.

Йокич не смог переиграть Энтони в одиночку. Лука может. А ещё у Дончича есть партнёр по команде, который может заниматься тем же. Ирвинг в этом постсезоне играет с высоким уровнем хладнокровия и уверенности в себе. Я смотрю на его игру, он всегда так спокоен, пока он обводит и обыгрывает всех на площадке», — заявил Гарнетт на шоу KG Certified.

Следующая игра серии пройдёт в Далласе.

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