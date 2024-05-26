Костас Слукас — MVP «Финала четырех» Евролиги

Разыгрывающий «Панатинаикоса» Костас Слукас признан самым ценным игроком «Финала четырех» Евролиги сезона-2023/2024.

В состоявшемся сегодня, 26 мая, в Берлине (Германия) финальном матче Евролиги афинский «Панатинаикос» со счётом 95:80 (25:36, 24:18, 15:7, 31:19) обыграл прошлогоднего чемпиона мадридский «Реал».

Костас Слукас стал самым результативным игроком матча, набрав 24 очка, сделав два подбора и отдав три передачи.

Он стал всего лишь третьим игроком в истории Евролиги, который выиграл турнир четыре раза. Ранее это удавалось Кайлу Хайнсу и Шарунасу Ясикявичусу.

Также Слукас стал вторым после Ясикявичуса игроком, кто стал чемпионом Евролиги в составе трёх разных команд. В 2012 и 2013 годах он побеждал в составе «Олимпиакоса», а в 2017 году в составе «Фенербахче».