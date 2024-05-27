«Даллас» обыграл «Миннесоту» в 3-м матче серии и находится в шаге от выхода в финал НБА
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В ночь с 26 на 27 мая мск на площадке «Американ Эйрлайнс-центр» в американском Далласе завершился третий матч серии плей-офф финала Западной конференции НБА между «Даллас Маверикс» и «Миннесотой Тимбервулвз». Хозяева одержали победу со счётом 116:107 и увеличили своё преимущество в серии — 3-0.
НБА - плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
27 мая 2024, понедельник. 03:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
116 : 107
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Даллас Маверикс: Дончич - 15, Ирвинг - 14, Джонс - 11, Вашингтон - 7, Харди - 4, Грин - 3, Экзам, Лайвли, Пауэлл, Лоусон, Хардуэй-младший, Гэффорд, Моррис
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 12, Эдвардс - 12, Гобер - 7, Рид - 6, Конли - 5, Таунс - 5, Александер-Уолкер - 3, Андерсон - 2, Маклафлин, Мур, Майнотт, Моррис, Уоррен, Миллер, Гарза
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